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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1748 года S PJ (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1/2 реала 1748 года S PJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1/2 реала 1748 года S PJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1748
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1748 года со знаком S PJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 472 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 360 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2010.

Сохранность
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  • Cayón (2)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (3)
  • Monedalia.es (1)
  • Soler y Llach (3)
Испания 1/2 реала 1748 S PJ на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
318 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Испания 1/2 реала 1748 S PJ на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Испания 1/2 реала 1748 S PJ на аукционе Cayón - December 5, 2019
Продавец Cayón
Дата 5 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1748 S PJ на аукционе HERVERA - May 4, 2017
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1748 S PJ на аукционе Soler y Llach - May 3, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1748 S PJ на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1748 S PJ на аукционе HERVERA - December 17, 2015
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1748 S PJ на аукционе Soler y Llach - December 16, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1748 S PJ на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1748 S PJ на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1748 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1748 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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