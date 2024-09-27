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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1748 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1748 S PJ
Средняя цена 27000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
4 эскудо 1748 M JB
Средняя цена 5700 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1748 M JB
Средняя цена 220 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1748 S PJ
Средняя цена 180 $
Продажи
0 70

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 реал 1748 M JB
Средняя цена 40 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
1 реал 1748 S PJ
Средняя цена 310 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1/2 реала 1748 M JB
Средняя цена 40 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
1/2 реала 1748 S PJ
Средняя цена 150 $
Продажи
0 11

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 мараведи 1748 PA
Средняя цена 95 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1746-1759) Надпись "FO VI"
Средняя цена 65 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1746-1759) Надпись "FO II"
Средняя цена 80 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 корнадо 1748
Средняя цена 180 $
Продажи
0 1
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