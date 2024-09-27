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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 эскудо 1748 года M JB (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 4 эскудо 1748 года M JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 4 эскудо 1748 года M JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1748
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1748 года со знаком M JB. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 10500 EUR. Торги состоялись 12 марта 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (9)
  • Cayón (2)
  • HERVERA (1)
  • Palombo (1)
  • Soler y Llach (1)
Испания 4 эскудо 1748 M JB на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
6039 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Испания 4 эскудо 1748 M JB на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность AU
Цена
4337 $
Цена в валюте аукциона 4000 CHF
Испания 4 эскудо 1748 M JB на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1748 M JB на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1748 M JB на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 4 эскудо 1748 M JB на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1748 M JB на аукционе HERVERA - October 25, 2018
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Испания 4 эскудо 1748 M JB на аукционе Soler y Llach - October 24, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Испания 4 эскудо 1748 M JB на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1748 M JB на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1748 M JB на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1748 M JB на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 эскудо 1748 M JB на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 эскудо 1748 M JB на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1748 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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