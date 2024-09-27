Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 эскудо 1748 года M JB (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 4 эскудо
- Год 1748
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 эскудо 1748 года со знаком M JB. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 10500 EUR. Торги состоялись 12 марта 2015.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (9)
- Cayón (2)
- HERVERA (1)
- Palombo (1)
- Soler y Llach (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 4 эскудо 1748 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск