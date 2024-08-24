Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1748 года S PJ (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1748
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1748 года со знаком S PJ. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 800 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
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Дата 19 октября 2023
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Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
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Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Дата 15 ноября 2022
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Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Дата 20 июля 2021
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Дата 15 октября 2020
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Дата 12 марта 2020
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Дата 13 ноября 2019
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Дата 17 октября 2019
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Дата 17 октября 2019
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Дата 19 сентября 2019
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Дата 14 марта 2019
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Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
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