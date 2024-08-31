Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1748 года M JB (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1748
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1748 года со знаком M JB. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1010 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 480 EUR. Торги состоялись 27 мая 2014.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
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Дата 13 декабря 2022
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Дата 26 апреля 2022
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Дата 27 января 2022
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Дата 25 января 2022
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Дата 22 июня 2021
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Дата 31 мая 2021
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Дата 11 апреля 2021
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Дата 30 марта 2021
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Дата 16 декабря 2020
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Дата 28 октября 2020
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Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
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