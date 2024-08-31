Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 эскудо 1748 года S PJ (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1748
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1748 года со знаком S PJ. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 273 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 34000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (3)
- HERVERA (1)
- Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
- Soler y Llach (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
40484 $
Цена в валюте аукциона 34000 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
29200 $
Цена в валюте аукциона 26000 EUR
Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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