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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 эскудо 1748 года S PJ (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1748 года S PJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1748 года S PJ - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1748
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1748 года со знаком S PJ. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 273 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 34000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • HERVERA (1)
  • Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
  • Soler y Llach (1)
Испания 8 эскудо 1748 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
40484 $
Цена в валюте аукциона 34000 EUR
Испания 8 эскудо 1748 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
29200 $
Цена в валюте аукциона 26000 EUR
Испания 8 эскудо 1748 S PJ на аукционе HERVERA - October 18, 2016
Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1748 S PJ на аукционе Soler y Llach - October 17, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1748 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1748 S PJ на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 19, 2012
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1748 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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