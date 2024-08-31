Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1748 года M JB (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 реал
- Год 1748
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1748 года со знаком M JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 522 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 120 EUR. Торги состоялись 15 октября 2020.
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Дата 17 января 2023
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