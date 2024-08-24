Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 корнадо 1748 года (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,5 гр
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 корнадо
- Год 1748
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Памплона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 корнадо 1748 года. Это медная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 8288 проданному на аукционе Cayón Subastas за 150 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
Сохранность
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