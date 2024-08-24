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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 корнадо 1748 года (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 корнадо 1748 года - цена монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 корнадо 1748 года - цена монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,5 гр

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 корнадо
  • Год 1748
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Памплона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 корнадо 1748 года. Это медная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 8288 проданному на аукционе Cayón Subastas за 150 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
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Испания 1 корнадо 1748 на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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