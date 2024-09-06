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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1751 года S PJ (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1/2 реала 1751 года S PJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1/2 реала 1751 года S PJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1751
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1751 года со знаком S PJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 6152 проданному на аукционе Cayón Subastas за 290 EUR. Торги состоялись 20 декабря 2023.

Сохранность
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Испания 1/2 реала 1751 S PJ на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
318 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Испания 1/2 реала 1751 S PJ на аукционе Cayón - November 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Испания 1/2 реала 1751 S PJ на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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