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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1750 года M JB (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1/2 реала 1750 года M JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1/2 реала 1750 года M JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0402 oz) 1,2495 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1750
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1750 года со знаком M JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 6049 проданному на аукционе Cayón Subastas за 140 EUR. Торги состоялись 20 декабря 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (7)
  • Cayón (3)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (2)
  • ibercoin (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (5)
Испания 1/2 реала 1750 M JB на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
154 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Испания 1/2 реала 1750 M JB на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Испания 1/2 реала 1750 M JB на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1750 M JB на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1750 M JB на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1750 M JB на аукционе Cayón - May 20, 2022
Продавец Cayón
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1750 M JB на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1750 M JB на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1750 M JB на аукционе Tauler & Fau - December 16, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1750 M JB на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1750 M JB на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1750 M JB на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1750 M JB на аукционе Tauler & Fau - September 26, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1750 M JB на аукционе HERVERA - May 4, 2017
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1750 M JB на аукционе Soler y Llach - May 3, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1750 M JB на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1750 M JB на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1750 M JB на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1750 M JB на аукционе HERVERA - October 25, 2012
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1750 M JB на аукционе Soler y Llach - October 24, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1750 M JB на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1750 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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