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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1750 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1750 M JB
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1750 M JB
Средняя цена 300 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1750 S PJ
Средняя цена 190 $
Продажи
0 74

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 реал 1750 M JB
Средняя цена 55 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 реал 1750 S PJ
Средняя цена 55 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1/2 реала 1750 M JB
Средняя цена 45 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1/2 реала 1750 S PJ
Средняя цена 50 $
Продажи
0 10

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 мараведи 1750 PA
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1746-1759) Надпись "FO VI"
Средняя цена 65 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1746-1759) Надпись "FO II"
Средняя цена 80 $
Продажи
0 3
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