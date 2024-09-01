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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1750 года S PJ (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 реал 1750 года S PJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 реал 1750 года S PJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 реал
  • Год 1750
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1750 года со знаком S PJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 313 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 195 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (3)
  • HERVERA (4)
  • Soler y Llach (4)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 1 реал 1750 S PJ на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Испания 1 реал 1750 S PJ на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 1 реал 1750 S PJ на аукционе Tauler & Fau - December 3, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1750 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1750 S PJ на аукционе Cayón - December 20, 2018
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1750 S PJ на аукционе HERVERA - December 18, 2018
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1750 S PJ на аукционе Soler y Llach - December 17, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1750 S PJ на аукционе HERVERA - February 22, 2018
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1750 S PJ на аукционе Soler y Llach - February 21, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1750 S PJ на аукционе Cayón - December 28, 2017
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1750 S PJ на аукционе HERVERA - December 20, 2017
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1750 S PJ на аукционе Soler y Llach - December 19, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1750 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1750 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
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Испания 1 реал 1750 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 30, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1750 S PJ на аукционе HERVERA - July 5, 2011
Продавец HERVERA
Дата 5 июля 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1750 S PJ на аукционе Soler y Llach - July 4, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 4 июля 2011
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 реал 1750 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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