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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1750 года M JB (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1750 года M JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1/2 эскудо 1750 года M JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1750
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1750 года со знаком M JB. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 589 проданному на аукционе Jesús Vico за 725 EUR. Торги состоялись 8 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 эскудо 1750 M JB на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
327 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Испания 1/2 эскудо 1750 M JB на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Испания 1/2 эскудо 1750 M JB на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1750 M JB на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1750 M JB на аукционе cgb.fr - January 23, 2024
Продавец cgb.fr
Дата 23 января 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1750 M JB на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1750 M JB на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1750 M JB на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1750 M JB на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1750 M JB на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1750 M JB на аукционе Jesús Vico - July 20, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1750 M JB на аукционе VL Nummus - October 25, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 25 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1750 M JB на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1750 M JB на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1750 M JB на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1750 M JB на аукционе Heritage - March 29, 2018
Испания 1/2 эскудо 1750 M JB на аукционе Heritage - March 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 марта 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1750 M JB на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1750 M JB на аукционе HERVERA - October 18, 2016
Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1750 M JB на аукционе Soler y Llach - October 17, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1750 M JB на аукционе Cayón - February 29, 2016
Продавец Cayón
Дата 29 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1750 M JB на аукционе Aureo & Calicó - February 3, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1750 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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