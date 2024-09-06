Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1750 года M JB (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1750
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1750 года со знаком M JB. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 589 проданному на аукционе Jesús Vico за 725 EUR. Торги состоялись 8 июня 2023.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец cgb.fr
Дата 23 января 2024
Сохранность XF45 PCGS
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность AU
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность XF
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Продавец VL Nummus
Дата 25 октября 2020
Сохранность AU
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 29 марта 2018
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
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Дата 18 октября 2016
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Дата 17 октября 2016
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Продавец Cayón
Дата 29 февраля 2016
Сохранность VF
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Где продать?
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