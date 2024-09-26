Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 эскудо 1750 года M JB (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1750
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1750 года со знаком M JB. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1039 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 36000 EUR. Торги состоялись 30 января 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
11697 $
Цена в валюте аукциона 11100 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
13520 $
Цена в валюте аукциона 11600 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF DETAILS NCS
Цена
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Где продать?
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