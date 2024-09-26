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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 эскудо 1750 года M JB (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 8 эскудо 1750 года M JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 8 эскудо 1750 года M JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1750
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 эскудо 1750 года со знаком M JB. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1039 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 36000 EUR. Торги состоялись 30 января 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Испания 8 эскудо 1750 M JB на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 8 эскудо 1750 M JB на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
11697 $
Цена в валюте аукциона 11100 EUR
Испания 8 эскудо 1750 M JB на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
13520 $
Цена в валюте аукциона 11600 EUR
Испания 8 эскудо 1750 M JB на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1750 M JB на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1750 M JB на аукционе HERVERA - October 26, 2017
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 8 эскудо 1750 M JB на аукционе Soler y Llach - October 25, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 25 октября 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 8 эскудо 1750 M JB на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 8 эскудо 1750 M JB на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 8 эскудо 1750 M JB на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1750 M JB на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1750 M JB на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 19, 2012
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1750 M JB на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 эскудо 1750 M JB на аукционе Künker - January 30, 2008
Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 эскудо 1750 M JB на аукционе Stack's - April 20, 2005
Испания 8 эскудо 1750 M JB на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF DETAILS NCS
Цена
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Испания 8 эскудо 1750 M JB на аукционе UBS - September 14, 1998
Продавец UBS
Дата 14 сентября 1998
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1750 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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