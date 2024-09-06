Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1757 года M JB (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: MARTÍ HERVERA S.L
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0402 oz) 1,2495 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1/2 реала
- Год 1757
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1757 года со знаком M JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1415 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 60 EUR. Торги состоялись 24 апреля 2013.
Сохранность
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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