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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1757 года M JB (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1/2 реала 1757 года M JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1/2 реала 1757 года M JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: MARTÍ HERVERA S.L

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0402 oz) 1,2495 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1757
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1757 года со знаком M JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1415 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 60 EUR. Торги состоялись 24 апреля 2013.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (3)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (5)
Испания 1/2 реала 1757 M JB на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Испания 1/2 реала 1757 M JB на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 1/2 реала 1757 M JB на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1757 M JB на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1757 M JB на аукционе Tauler & Fau - March 3, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1757 M JB на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1757 M JB на аукционе Tauler & Fau - July 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1757 M JB на аукционе Tauler & Fau - April 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1757 M JB на аукционе HERVERA - February 28, 2019
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1757 M JB на аукционе Soler y Llach - February 27, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1757 M JB на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1757 M JB на аукционе Cayón - June 23, 2010
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2010
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 реала 1757 M JB на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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