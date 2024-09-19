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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1759 года S JV (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1/2 реала 1759 года S JV - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1/2 реала 1759 года S JV - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1759
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1759 года со знаком S JV. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 5548 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 90 EUR. Торги состоялись 16 марта 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (2)
  • CoinsNB (1)
  • Herrero (1)
  • ibercoin (2)
  • Monedalia.es (1)
  • Tauler & Fau (4)
Испания 1/2 реала 1759 S JV на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1759 S JV на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Испания 1/2 реала 1759 S JV на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Испания 1/2 реала 1759 S JV на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1759 S JV на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1759 S JV на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1759 S JV на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1759 S JV на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1759 S JV на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1759 S JV на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1759 S JV на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1759 S JV на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1759 S JV на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1759 S JV на аукционе ibercoin - September 26, 2012
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1759 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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