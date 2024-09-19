Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1753 года S PJ (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1/2 реала
- Год 1753
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1753 года со знаком S PJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 6153 проданному на аукционе Cayón Subastas за 310 EUR. Торги состоялись 20 декабря 2023.
Сохранность
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 3 апреля 2011
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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