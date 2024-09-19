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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1753 года S PJ (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1/2 реала 1753 года S PJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1/2 реала 1753 года S PJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1753
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1753 года со знаком S PJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 6153 проданному на аукционе Cayón Subastas за 310 EUR. Торги состоялись 20 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 реала 1753 S PJ на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Испания 1/2 реала 1753 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 1/2 реала 1753 S PJ на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1753 S PJ на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 реала 1753 S PJ на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1753 S PJ на аукционе Stack's - April 3, 2011
Испания 1/2 реала 1753 S PJ на аукционе Stack's - April 3, 2011
Продавец Stack's
Дата 3 апреля 2011
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 1/2 реала 1753 S PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1753 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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