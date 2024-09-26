Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1752 года M JB (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0402 oz) 1,2495 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1/2 реала
- Год 1752
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1752 года со знаком M JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 664 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 200 GBP. Торги состоялись 17 июля 2023.
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