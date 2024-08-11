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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1752 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1752 M JB
Средняя цена 190 $
Продажи
0 99
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1752 S PJ
Средняя цена 180 $
Продажи
0 25

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 реал 1752 M JB
Средняя цена 35 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/2 реала 1752 M JB
Средняя цена 45 $
Продажи
0 75

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1746-1759) Надпись "FO VI"
Средняя цена 65 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1746-1759) Надпись "FO II"
Средняя цена 80 $
Продажи
0 3
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