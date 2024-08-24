Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1752 года M JB (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 реал 1752 года M JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 реал 1752 года M JB - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0803 oz) 2,499 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 реал
  • Год 1752
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1752 года со знаком M JB. Это серебряная монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 842 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 40 EUR. Торги состоялись 27 мая 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (2)
  • HERVERA (2)
  • ibercoin (1)
  • Soler y Llach (1)
Испания 1 реал 1752 M JB на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Испания 1 реал 1752 M JB на аукционе Cayón - September 15, 2020
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Испания 1 реал 1752 M JB на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1752 M JB на аукционе Soler y Llach - October 26, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1752 M JB на аукционе HERVERA - October 26, 2017
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1752 M JB на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1752 M JB на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1752 M JB на аукционе ibercoin - June 26, 2013
Продавец ibercoin
Дата 26 июня 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1752 M JB на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 реал 1752 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Фердинанда VI Монеты Испании 1752 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 1 реал Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск