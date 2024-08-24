Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1752 года S PJ (Испания, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1752
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1752 года со знаком S PJ. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 572 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 300 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2013.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 4 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2014
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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