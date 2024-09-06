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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1752 года M JB (Испания, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1752 года M JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI Реверс монеты - 1/2 эскудо 1752 года M JB - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0516 oz) 1,6048 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1752
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (99) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1752 года со знаком M JB. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 21880 проданному на аукционе Heritage Auctions за 978 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 эскудо 1752 M JB на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Испания 1/2 эскудо 1752 M JB на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 100 CHF
Испания 1/2 эскудо 1752 M JB на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1752 M JB на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1752 M JB на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1752 M JB на аукционе Numismatica Luciani - November 10, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 10 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1752 M JB на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1752 M JB на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1752 M JB на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1752 M JB на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
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Испания 1/2 эскудо 1752 M JB на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1752 M JB на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
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Испания 1/2 эскудо 1752 M JB на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
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Испания 1/2 эскудо 1752 M JB на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1752 M JB на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1752 M JB на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1752 M JB на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1752 M JB на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1752 M JB на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1752 M JB на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1752 M JB на аукционе Heritage - December 23, 2021
Продавец Heritage
Дата 23 декабря 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1752 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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