Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Серебряные монеты 6 крейцеров Бернгарда II - Саксен-Мейнинген

type-coin
type-coin

6 крейцеров 1808

Год Знак Описание Продажи Продажи
1808 0 4
type-coin
type-coin

6 крейцеров 1812-1813

Год Знак Описание Продажи Продажи
1812 0 31813 0 3
type-coin
type-coin

6 крейцеров 1826-1830

Год Знак Описание Продажи Продажи
1826 0 01827 0 91828 0 21829 0 41829 L 0 101830 L 0 4
type-coin
type-coin

6 крейцеров 1831-1837

Год Знак Описание Продажи Продажи
1831 L 0 181832 L 0 41833 L 0 31834 L 0 101835 L 0 11835 K 0 01836 K 0 31837 K 0 0
type-coin
type-coin

6 крейцеров 1840

Год Знак Описание Продажи Продажи
1840 0 2
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксен-Мейнинген Каталог монет Бернгарда II Все Саксен-Мейнингенские монеты Саксен-Мейнингенские монеты номиналом 6 крейцеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск