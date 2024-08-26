Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
Серебряные монеты 6 крейцеров Бернгарда II - Саксен-Мейнинген
6 крейцеров 1808
Год Знак Описание Продажи Продажи1808 0 4
6 крейцеров 1826-1830
Год Знак Описание Продажи Продажи1826 0 01827 0 91828 0 21829 0 41829 L 0 101830 L 0 4
6 крейцеров 1831-1837
Год Знак Описание Продажи Продажи1831 L 0 181832 L 0 41833 L 0 31834 L 0 101835 L 0 11835 K 0 01836 K 0 31837 K 0 0
6 крейцеров 1840
Год Знак Описание Продажи Продажи1840 0 2
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск