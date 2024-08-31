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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

6 крейцеров 1831 года L (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1831 года L - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 6 крейцеров 1831 года L - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,347)
  • Вес 2,449 гр
  • Чистого серебра (0,0273 oz) 0,8498 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1831
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 6 крейцеров 1831 года со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3194 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 115 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
  • Zöttl (3)
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1831 L на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1831 L на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1831 L на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1831 L на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1831 L на аукционе Zöttl - January 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1831 L на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1831 L на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1831 L на аукционе Zöttl - May 20, 2022
Продавец Zöttl
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1831 L на аукционе Zöttl - March 19, 2022
Продавец Zöttl
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1831 L на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1831 L на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1831 L на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1831 L на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1831 L на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1831 L на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1831 L на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1831 L на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1831 L на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность AU
Цена

Где продать?

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