Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Монеты Саксен-Мейнинген 1831 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1831 L
Средняя цена 220 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1831 L
Средняя цена 60 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
3 крейцера 1831 L
Средняя цена 95 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 крейцера 1831 L
Средняя цена 80 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 крейцер 1831 L
Средняя цена 300 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1831
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 крейцер 1831
Средняя цена 10 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1831
Средняя цена 90 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1831
Средняя цена 140 $
Продажи
0 17
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск