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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 крейцер 1831 года "Тип 1831-1835" (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1831 года "Тип 1831-1835" - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1 крейцер 1831 года "Тип 1831-1835" - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,9 - 5,4 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1831
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 крейцер 1831 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1055 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 25 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (2)
  • WAG (1)
  • Zöttl (2)
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1831 на аукционе Zöttl - January 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1831 на аукционе Zöttl - May 20, 2022
Продавец Zöttl
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1831 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1831 на аукционе Russiancoin - February 16, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 16 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1831 на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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