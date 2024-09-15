Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1 крейцер 1831 года "Тип 1831-1835" (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,9 - 5,4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1831
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Заальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 крейцер 1831 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1055 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 25 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (2)
- WAG (1)
- Zöttl (2)
Продавец Russiancoin
Дата 16 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Где продать?
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