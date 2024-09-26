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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

3 крейцера 1831 года L "Тип 1827-1831" (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 3 крейцера 1831 года L "Тип 1827-1831" - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 3 крейцера 1831 года L "Тип 1827-1831" - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Rhenumis

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,305)
  • Вес 1,367 гр
  • Чистого серебра (0,0134 oz) 0,4169 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1831
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 3 крейцера 1831 года со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5479 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 95 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.

Сохранность
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  • Rhenumis (1)
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1831 L на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность XF
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1831 L на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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