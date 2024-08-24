3 крейцера 1831 года L "Тип 1831-1837" (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 3 крейцера 1831 года со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1249 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 80 EUR. Торги состоялись 4 июня 2023.

Сохранность AU (1) XF (1)