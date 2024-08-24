Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

3 крейцера 1831 года L "Тип 1831-1837" (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 3 крейцера 1831 года L "Тип 1831-1837" - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 3 крейцера 1831 года L "Тип 1831-1837" - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,305)
  • Вес 1,367 гр
  • Чистого серебра (0,0134 oz) 0,4169 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1831
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 3 крейцера 1831 года со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1249 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 80 EUR. Торги состоялись 4 июня 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • WAG (1)
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1831 L на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1831 L на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксен-Мейнинген Каталог монет Бернгарда II Монеты Саксен-Мейнинген 1831 года Все Саксен-Мейнингенские монеты Саксен-Мейнингенские серебряные монеты Саксен-Мейнингенские монеты номиналом 3 крейцера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск