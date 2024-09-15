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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1/2 крейцера 1831 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1831 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1/2 крейцера 1831 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 - 2,8 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1831
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1/2 крейцера 1831 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1832 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Rauch (1)
Саксен-Мейнинген 1/2 крейцера 1831 на аукционе Coin Cabinet - November 28, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 2 GBP
Саксен-Мейнинген 1/2 крейцера 1831 на аукционе Rauch - July 11, 2015
Продавец Rauch
Дата 11 июля 2015
Сохранность VF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Саксен-Мейнинген 1/2 крейцера 1831 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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