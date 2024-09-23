Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1 гульден 1831 года L (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 12,832 гр
- Чистого серебра (0,3094 oz) 9,624 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1 гульден
- Год 1831
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Заальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 гульден 1831 года со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3209 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 660 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2023.
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 13 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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