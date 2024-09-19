Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1/4 крейцера 1831 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,2 - 1,5 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1/4 крейцера
- Год 1831
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Заальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1/4 крейцера 1831 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2706 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 200 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- Höhn (1)
- Künker (1)
- Münz Zentrum Rheinland (7)
- Russiancoin (6)
- WAG (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Где продать?
Для продажи 1/4 крейцера 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск