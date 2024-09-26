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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 крейцер 1831 года L "Тип 1831-1837" (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1831 года L "Тип 1831-1837" - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1 крейцер 1831 года L "Тип 1831-1837" - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,731 гр
  • Чистого серебра (0,0039 oz) 0,1213 гр
  • Диаметр 13,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1831
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 крейцер 1831 года со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1833 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 220 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Grün (1)
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1831 L на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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