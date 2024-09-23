Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
6 крейцеров 1840 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,598 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1840
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Заальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 6 крейцеров 1840 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4526 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 135 EUR. Торги состоялись 17 октября 2018.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
Где продать?
Для продажи 6 крейцеров 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск