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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

6 крейцеров 1840 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1840 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 6 крейцеров 1840 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1840
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 6 крейцеров 1840 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4526 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 135 EUR. Торги состоялись 17 октября 2018.

Сохранность
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  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1840 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Саксен-Мейнинген 6 крейцеров 1840 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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