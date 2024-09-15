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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Монеты Саксен-Мейнинген 1840 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1840
Средняя цена 310 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1840
Средняя цена 120 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1840
Средняя цена 110 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 крейцера 1840
Средняя цена 60 $
Продажи
0 2
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