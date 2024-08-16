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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1/2 гульдена 1840 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1840 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1/2 гульдена 1840 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1840
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1/2 гульдена 1840 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1609 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 195 EUR. Торги состоялись 12 июля 2016.

Сохранность
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  • WAG (2)
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1840 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1840 на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность VF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1840 на аукционе Künker - July 14, 2016
Продавец Künker
Дата 14 июля 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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