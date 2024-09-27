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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Серебряные монеты 1/2 гульдена Бернгарда II - Саксен-Мейнинген

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1/2 гульдена 1838-1841

Год Знак Описание Продажи Продажи
1838 0 101839 0 71840 0 31841 0 6
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1/2 гульдена 1843-1846

Год Знак Описание Продажи Продажи
1843 0 91846 1 16
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1/2 гульдена 1854

Год Знак Описание Продажи Продажи
1854 0 40
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