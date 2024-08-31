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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1/2 гульдена 1841 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1841 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1/2 гульдена 1841 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1841
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1/2 гульдена 1841 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4293 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Heritage Eur (1)
  • Künker (3)
  • Rauch (1)
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1841 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
716 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1841 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1841 на аукционе Rauch - October 1, 2017
Продавец Rauch
Дата 1 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1841 на аукционе Heritage Eur - May 23, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 23 мая 2015
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1841 на аукционе Künker - June 22, 2009
Продавец Künker
Дата 22 июня 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1841 на аукционе Künker - June 19, 2007
Продавец Künker
Дата 19 июня 2007
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

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