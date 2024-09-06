Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Монеты Саксен-Мейнинген 1841 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1841
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
1 гульден 1841
Средняя цена 220 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1841
Средняя цена 290 $
Продажи
0 6
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск