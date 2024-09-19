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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 гульден 1841 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1 гульден 1841 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1 гульден 1841 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1841
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 гульден 1841 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5408 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 240 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2018.

Сохранность
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  • Münzen & Medaillen (1)
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1841 на аукционе Höhn - September 13, 2018
Продавец Höhn
Дата 13 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1841 на аукционе Höhn - December 8, 2012
Продавец Höhn
Дата 8 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
233 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1841 на аукционе Künker - June 19, 2012
Продавец Künker
Дата 19 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1841 на аукционе Münzen & Medaillen - October 8, 2003
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 8 октября 2003
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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