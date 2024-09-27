Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

2 талера 1841 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 2 талера 1841 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 2 талера 1841 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,120 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1841
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 2 талера 1841 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4292 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (3)
  • Cayón (2)
  • Grün (5)
  • Heritage (3)
  • Höhn (7)
  • Künker (15)
  • Sonntag (2)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (2)
Саксен-Мейнинген 2 талера 1841 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
484 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Саксен-Мейнинген 2 талера 1841 на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1289 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Саксен-Мейнинген 2 талера 1841 на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Мейнинген 2 талера 1841 на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Мейнинген 2 талера 1841 на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Мейнинген 2 талера 1841 на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Мейнинген 2 талера 1841 на аукционе Künker - May 11, 2022
Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Мейнинген 2 талера 1841 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Мейнинген 2 талера 1841 на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Мейнинген 2 талера 1841 на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Мейнинген 2 талера 1841 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Мейнинген 2 талера 1841 на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Мейнинген 2 талера 1841 на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Мейнинген 2 талера 1841 на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Мейнинген 2 талера 1841 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Мейнинген 2 талера 1841 на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Мейнинген 2 талера 1841 на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Мейнинген 2 талера 1841 на аукционе Heritage - July 27, 2017
Саксен-Мейнинген 2 талера 1841 на аукционе Heritage - July 27, 2017
Продавец Heritage
Дата 27 июля 2017
Сохранность VF35 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Мейнинген 2 талера 1841 на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Мейнинген 2 талера 1841 на аукционе Heritage - April 13, 2017
Саксен-Мейнинген 2 талера 1841 на аукционе Heritage - April 13, 2017
Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2017
Сохранность VF35 PCGS
Цена
Саксен-Мейнинген 2 талера 1841 на аукционе Höhn - October 27, 2016
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2016
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 талера 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксен-Мейнинген Каталог монет Бернгарда II Монеты Саксен-Мейнинген 1841 года Все Саксен-Мейнингенские монеты Саксен-Мейнингенские серебряные монеты Саксен-Мейнингенские монеты номиналом 2 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск