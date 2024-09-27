Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
2 талера 1841 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,120 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 2 талера
- Год 1841
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Заальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 2 талера 1841 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4292 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 27 июля 2017
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Где продать?
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