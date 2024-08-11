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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1/2 гульдена 1843 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1843 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1/2 гульдена 1843 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр 24,1 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1843
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1/2 гульдена 1843 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2360 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 250 EUR. Торги состоялись 24 мая 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Heritage Eur (1)
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Numismática Leilões (1)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (3)
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1843 на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность VF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1843 на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность AU
Цена
268 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1843 на аукционе Heritage Eur - May 20, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1843 на аукционе Solidus Numismatik - December 8, 2021
Продавец Solidus Numismatik
Дата 8 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1843 на аукционе Numismática Leilões - October 21, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1843 на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1843 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1843 на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1843 на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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