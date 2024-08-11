Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1/2 гульдена 1843 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,303 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
- Диаметр 24,1 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1843
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Заальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1/2 гульдена 1843 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2360 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 250 EUR. Торги состоялись 24 мая 2022.
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- WAG (3)
Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 8 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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