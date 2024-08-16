Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Монеты Саксен-Мейнинген 1843 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1843
Средняя цена 750 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
1 гульден 1843
Средняя цена 220 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1843
Средняя цена 100 $
Продажи
0 9
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск