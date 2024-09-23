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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

2 талера 1843 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 2 талера 1843 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 2 талера 1843 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,120 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1843
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 2 талера 1843 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5662 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 13 марта 2012.

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Саксен-Мейнинген 2 талера 1843 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
922 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Саксен-Мейнинген 2 талера 1843 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
421 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Саксен-Мейнинген 2 талера 1843 на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1843 на аукционе Macho & Chlapovič - April 27, 2023
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1843 на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1843 на аукционе WAG - October 4, 2020
Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1843 на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 2 талера 1843 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 2 талера 1843 на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1843 на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1843 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1843 на аукционе Künker - October 11, 2018
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1843 на аукционе WAG - September 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1843 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1843 на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1843 на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1843 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1843 на аукционе Möller - November 5, 2017
Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1843 на аукционе Reinhard Fischer - March 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1843 на аукционе Kricheldorf - February 21, 2017
Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1843 на аукционе WAG - March 15, 2015
Продавец WAG
Дата 15 марта 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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