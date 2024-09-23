Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
2 талера 1843 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,120 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 2 талера
- Год 1843
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Заальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 2 талера 1843 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5662 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 13 марта 2012.
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Macho & Chlapovič
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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