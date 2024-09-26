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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 гульден 1843 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1 гульден 1843 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1 гульден 1843 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 30,54 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1843
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 гульден 1843 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1946 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 430 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2021.

Сохранность
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  • Westfälische (1)
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1843 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1843 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1843 на аукционе Russiancoin - October 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1843 на аукционе Russiancoin - September 16, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1843 на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1843 на аукционе Russiancoin - August 19, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 19 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1843 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1843 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1843 на аукционе Russiancoin - May 13, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 13 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1843 на аукционе Russiancoin - March 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1843 на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1843 на аукционе Russiancoin - February 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1843 на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1843 на аукционе Russiancoin - December 10, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 10 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1843 на аукционе Schulman - October 20, 2020
Продавец Schulman
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1843 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1843 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1843 на аукционе Höhn - September 13, 2018
Продавец Höhn
Дата 13 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1843 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1843 на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1843 на аукционе Teutoburger - September 10, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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