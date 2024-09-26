Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1 гульден 1843 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр 30,54 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1 гульден
- Год 1843
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Заальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 гульден 1843 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1946 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 430 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2021.
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 13 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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