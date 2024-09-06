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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1/2 гульдена 1839 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1839 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1/2 гульдена 1839 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1839
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1/2 гульдена 1839 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1843 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 400 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Höhn (3)
  • Künker (1)
  • Rhenumis (1)
  • UBS (1)
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1839 на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность VF
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1839 на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1839 на аукционе Höhn - August 2, 2015
Продавец Höhn
Дата 2 августа 2015
Сохранность VF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1839 на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1839 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1839 на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1839 на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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