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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Монеты Саксен-Мейнинген 1839 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1839
Средняя цена 320 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1839
Средняя цена 230 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 крейцер 1839
Средняя цена 75 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1839
Средняя цена 290 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1839
Средняя цена
Продажи
0 7
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