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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 гульден 1839 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1 гульден 1839 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1 гульден 1839 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1839
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 гульден 1839 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4645 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 500 EUR. Торги состоялись 6 марта 2011.

Сохранность
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1839 на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1839 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1839 на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1839 на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1839 на аукционе SINCONA - October 20, 2020
Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1839 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1839 на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1839 на аукционе Heritage - October 25, 2015
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1839 на аукционе Heritage - October 25, 2015
Продавец Heritage
Дата 25 октября 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1839 на аукционе Höhn - August 2, 2015
Продавец Höhn
Дата 2 августа 2015
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1839 на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1839 на аукционе Heritage - January 21, 2014
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1839 на аукционе Heritage - January 21, 2014
Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1839 на аукционе Heritage - January 7, 2013
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1839 на аукционе Heritage - January 7, 2013
Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность PF65 NGC
Цена
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1839 на аукционе Grün - May 16, 2012
Продавец Grün
Дата 16 мая 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1839 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1839 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность PF65 NGC
Цена
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1839 на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2011
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1839 на аукционе Künker - June 22, 2009
Продавец Künker
Дата 22 июня 2009
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1839 на аукционе Künker - March 10, 2008
Продавец Künker
Дата 10 марта 2008
Сохранность UNC PL
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1839 на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1839 на аукционе Künker - October 9, 2007
Продавец Künker
Дата 9 октября 2007
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1839 на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность PROOF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1839 на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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