Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1 гульден 1839 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1 гульден
- Год 1839
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Заальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 гульден 1839 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4645 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 500 EUR. Торги состоялись 6 марта 2011.
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Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 октября 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2008
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2007
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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