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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1/2 гульдена 1838 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1838 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1/2 гульдена 1838 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1838
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1/2 гульдена 1838 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 627 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 240 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (1)
  • Frühwald (1)
  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1838 на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность XF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1838 на аукционе Emporium Hamburg - January 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1838 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1838 на аукционе Felzmann - November 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1838 на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1838 на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1838 на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1838 на аукционе Künker - February 13, 2014
Продавец Künker
Дата 13 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1838 на аукционе Teutoburger - May 28, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 1/2 гульдена 1838 на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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