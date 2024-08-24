Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1/2 гульдена 1838 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Auktionen Frühwald
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,303 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1838
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Заальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1/2 гульдена 1838 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 627 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 240 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2017.
Сохранность
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- Münz Zentrum Rheinland (1)
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- UBS (1)
- WAG (1)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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