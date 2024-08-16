Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Монеты Саксен-Мейнинген 1838 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1838
Средняя цена 210 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1838
Средняя цена 120 $
Продажи
0 10
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск