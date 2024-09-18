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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 гульден 1838 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1 гульден 1838 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1 гульден 1838 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1838
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 гульден 1838 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25220 проданному на аукционе Heritage Auctions за 552 USD. Торги состоялись 23 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1838 на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS62 PL PCGS
Цена
552 $
Цена в валюте аукциона 552 USD
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1838 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1838 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 6500 RUB
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1838 на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1838 на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1838 на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1838 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1838 на аукционе Künker - October 11, 2018
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1838 на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1838 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1838 на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1838 на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1838 на аукционе Teutoburger - February 28, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1838 на аукционе Höhn - September 14, 2013
Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1838 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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