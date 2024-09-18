Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1 гульден 1838 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1 гульден
- Год 1838
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Заальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 гульден 1838 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25220 проданному на аукционе Heritage Auctions за 552 USD. Торги состоялись 23 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS62 PL PCGS
Цена
552 $
Цена в валюте аукциона 552 USD
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 6500 RUB
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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